В Казахстане от подоходного налога на годовой доход в сумме более Т2 млн освободят усыновителей детей-сирот

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Астана. 19 января. КазТАГ — Екатерина Тыщенко. Освобождение от подоходного налога на годовой доход в сумме более Т2 млн предусмотрели в Казахстане для родителей, усыновивших детей-сирот, сообщил первый вице-министр РК Руслан Даленов.

«Кто усыновил детей-сирот, будет освобожден от подоходного налога в пределах годового дохода чуть более Т2 млн тенге в год. Такая сумма у него не будет облагаться налогом», — сказал Р. Даленов на брифинге по разъяснению закона «О налоговом Кодексе РК» в пятницу.

При этом он указал, что также для одного из родителей ребенка-инвалида предлагаются льготы по другим видам налоговых сборов.

«Для одного из родителей ребенка, который стал, к сожалению, инвалидом, будет льгота по земельному налогу, регистрационным сборам, пошлине. Это касается 76 тыс. граждан, посчитали, кого может это затрагивать», — добавил представитель минэкономики.

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