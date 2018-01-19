За Т500 млн передан в доверительное управление ХК «Бейбарыс» в Атырау

Атырау. 19 января. КазТАГ – За Т500 млн передан в доверительное управление хоккейный клуб «Бейбарыс» в Атырау, сообщает пресс-службе акимата Атырауской области.

«ХК «Бейбарыс» в ближайшие 10 лет будет в доверительном управлении частного инвестора, с последующим выкупом. КГП «Областной профессиональный спортивный клуб по хоккею с шайбой «Бейбарыс-Атырау» был выставлен на торги, по итогам которого новый управляющий выкупил клуб за Т500 млн. Отметим, что торги начались с Т183 млн», — проинформировали в акимате в пятницу.

В течение 10-летнего срока доверительный управляющий обязан сохранять профиль деятельности и численность сотрудников. На сегодня общая численность спортивного клуба 101 человек. Кроме того, в составе клуба 4 группы подготовки детского хоккея, с численность более 100 человек.

«По комплексному плану приватизации организаций спорта на 2016-2020 годы уже переданы в доверительные управления или приватизированы 5 спортивных команд: КГКП «Атырауский областной клуб национальных видов спорта» — Т37,5 млн; ТОО «Клуб по водным видам спорта» — Т8,9 млн; ТОО «Областная волейбольная команда «Атырау» — Т16,5 млн; КГП «Спортивный комплекс «Атырау» — Т7,1 млн; КГКП «Областная команда по игровым видам спорта «Барсы Атырау» — Т11,2 млн», — добавили в акимате.