Владельцев камер наблюдения на главной улице Караганды ищут акимат и полиция

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Караганда. 19 января. КазТАГ – Владельцев камер наблюдения на главной улице Караганды ищут акимат и полиция, передает корреспондент агентства.

«Установленные камеры не принадлежат акимату Караганды. Мы не занимались их приобретением, а тем более монтажом. Чтобы выяснить, кто является их хозяином, мы направили официальный запрос в ДВД Карагандинской области», — сообщил в пятницу представитель администрации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Искандер Кабидулла.

Однако, как оказалось, и в полиции не знают, кто установил дорожные видеокамеры на проспекте Бухар-Жырау.

«Это не наши камеры. Звоните в акимат Караганды», — сказал руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Ранее в СМИ появилась информация, что 18 января 2018 года на путепроводе Бухар Жырау были установлены новые дорожные камеры, которые оснащены автоматической стационарной системой фиксации нарушений правил дорожного движения. Подобная камера появилась и рядом с путепроводом на ул. Гоголя.

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