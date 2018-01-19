Астана. 19 января. КазТАГ – Екатерина Тыщенко. Владельцы угнанных автомобилей в Казахстане не будут платить госпошлины, сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Хотел бы рассказать о налоговых изменениях, которые интересны простым гражданам, (…) в повседневной жизни человека как налогоплательщика. Изменения хорошие… Например, при угоне автомобиля собственник не должен будет продолжать платить налог на транспорт. Независимо от того, снял с учета или не снял. Поиски могут идти долго – год, два… Раньше собственник платил налог, пока не снимет с учета, теперь не надо. Достаточно заявления об угоне, предоставляемого в МВД», — сказал Р. Даленов на брифинге в пятницу.

Кроме того, по его словам, при потере госномера автомобиля платить за него нужно будет меньше. Так, дубликат одного номера обойдется владельцу в 1,4 МРП, или Т3367. Как напомнил Р.Даленов, раньше при утере одного номера приходилось брать полный комплект номеров, то есть 2 номера, и платить госпошлину больше — 2,8 МРП, или Т6734.

«Теперь можно получить дубликат одного номера и заплатить госпошлину за один номер. После снятия с учета авто его номер сдается в органы внутренних дел, он будет храниться в течение 30 дней, потом уничтожается. Если человек хотел присвоить свой старый номер в течение этого срока, он должен был платить госпошлину. Теперь за повторное присвоение номера в течение 30 дней не надо будет платить», — прокомментировал нововведения Р. Даленов.

«На сегодня только по Астане насчитывается около 4 млн автомобилей. При этом каждый пятый владеет автомобилем. Для автовладельцев снижение госпошлин — очень хорошая новость в обслуживании своего транспорта», — заключил он.