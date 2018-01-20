Главы МИД стран Центральной Азии провели встречу на полях совбеза ООН в Нью-Йорке

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Астана. 20 января. КазТАГ — Главы министерств иностранных дел стран Центральной Азии провели встречу на полях совета безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД РК.

«18 января 2018 года в Нью-Йорке в преддверии заседания совета безопасности ООН на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития» состоялась очередная встреча министров иностранных дел Центральной Азии – Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Туркменистан на встрече представлял ростоянный представитель при ООН», — сообщили в МИД РК в субботу.

Во министерстве отметили, что казахстанские дипломаты поблагодарили центрально-азиатских коллег за поддержку своей деятельности в составе совета безопасности в течение 2017 года.

«Главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку работе РКна посту председателя совета безопасности ООН. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии, рассмотрены вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества. Министры обсудили календарь внешнеполитических мероприятий стран Центральной Азии на 2018 год. Главы делегаций отметили, что по многим вопросам региональной и международной повестки дня позиции стран Центральной Азии близки или совпадают», — уточнили в министерстве иностранных дел Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе, была подчеркнута приверженность всех центрально-азиатских государств к развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном.

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«По итогам встречи достигнута договоренность активизировать пятистороннее взаимодействие по выработке совместных решений региональных вопросов на основе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества», — добавили в МИД РК.

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