Более 50 иностранцев задержаны в Стамбуле по подозрению в связях с ИГ

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Алматы. 20 января. КазТАГ – Более 50 иностранцев задержаны в Стамбуле по подозрению в связях с ИГ (ДАИШ – КазТАГ), сообщает ТАСС.

«Силы безопасности Турции задержали не менее 54 иностранных граждан в ходе антитеррористической операции в Стамбуле. Спецоперация проводилась по 11 различным адресам в 8 районах города. Было установлено, что все задержанные люди являются гражданами других стран, а также то, что они воевали на стороне боевиков террористической группировки ИГ в Сирии», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что преступники планировали сбежать в Европу. Национальность задержанных не уточняется.

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