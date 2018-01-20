Алматы. 20 января. КазТАГ – В Зимних Олимпийских играх 2018 года примут участие 22 спортсмена из КНДР, сообщает ТАСС.

«Рад сообщить, что спортсмены КНДР примут участие в Олимпийских играх. МОК принял сегодня решение в порядке исключения и выделил дополнительные квоты для 22 атлетов КНДР, которые будут соревноваться в пяти видах спорта. Они будут сопровождаться 24 тренерами и официальными лицами», — объявил в субботу глава МОК Томас Бах.

Также стало известно, что под единым флагом на церемонии открытия Игр пройдут лишь спортсмены 2 стран, представляющие хоккей.

Напомним, «потепление» в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось с первых дней 2018 года, после выступления северокорейского лидера Ким Чен Ына, который заявил о намерении направить спортивную делегацию для участия в Зимних Олимпийских играхт 2018 года. В результате впервые за 2 года Север и Юг провели в пограничном пункте Пханмунджом переговоры на министерском уровне. По их итогам стороны решили, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхенчхане делегацию, включающую представителей властей.