Функции ГАСКа и часть работы других госорганов в Астане передадут в новое ведомство

Астана. 20 января. КазТАГ — Функции управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) и часть работы других госорганов в Астане передадут в новое ведомство, сообщает официальный интернет-ресурс столичного акимата.

«На основании постановления акимата в феврале будет создано новое управление контроля и качества городской среды г. Астаны, которому будут переданы функции и полномочия ГАСКа, некоторые вопросы архитектуры, охраны труда, жилищная инспекция, ветеринарные инспекции и контрольно-надзорные функции управления земельных отношений», — сообщили в субботу в акимате по итогам совещания по вопросам предстоящих изменений по созданию новых государственных органов и перераспределению государственных функций.

Как отмечают городские власти, «в дальнейшем, при проведении проверок строящихся объектов, вопросы будут охватываться комплексно».

«Инспектор будет проводить проверку на соблюдение законодательства РК в сфере архитектурно-строительной деятельности, жилищного законодательства, охраны труда, земельного законодательства и так далее», — отметили в акимате.