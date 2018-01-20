Алматы. 20 января. КазТАГ – Ведомства США под угрозой закрытия из-за истекшего срока резолюции о работе госорганов при неполном финансировании, сообщает ТАСС.

«Республиканцы в сенате конгресса США поздно вечером в пятницу (раннее утро субботы аст) не смогли по итогам процедурного голосования ограничить проведение дебатов по проекту резолюции о продлении до 16 февраля временного финансирования правительственных учреждений. Голосование пока идет, однако против проекта резолюции высказалось достаточное число сенаторов. Сейчас федеральные министерства и ведомства США находятся под угрозой закрытия, которая после провала голосования стала практически неминуемой. Ровно в полночь по местному времени (11.00 субботы аст — КазТАГ) истекает срок действия принятой еще в конце декабря прошлого года временной резолюции, которая позволяла американскому правительству функционировать в условиях отсутствия полноценного бюджета», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что конгресс пока так и не смог принять документ, несмотря на то, что 2018 финансовый год начался еще 1 октября.

«Конгресс уже 3 раза временно продлевал финансирование правительства. В четверг палата представителей приняла проект уже четвертой по счету резолюции. Большинство мест в палате контролируют республиканцы, однако даже им пришлось устранять разногласия при работе над этой инициативой. Согласно тексту, помимо продолжения работы госучреждений до 16 февраля, на 6 лет продлевается срок действия программы льготного медицинского обслуживания детей из семей определенных категорий», — сказано в сообщении.

Документ предусматривает финансирование противоракетной обороны и временную отмену ряда налоговых выплат в рамках закона о доступном медстраховании.

«Но в сенате простого большинства недостаточно. Там резолюция должна была набрать минимум 60 голосов из 100, тогда как республиканцы в верхней палате занимают только 51 место. К ним присоединилось несколько демократов, но и этой поддержки не хватило. Согласно опросу газеты The Washington Post и телеканала ABC, большинство американцев будут винить в прекращении работы правительства президента и республиканцев», — говорится в сообщении.