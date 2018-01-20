Астана. 20 января. КазТАГ — Проект кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, представил Казахстан в ООН, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«18 января в штаб-квартире ООН прошло специальное мероприятие высокого уровня, посвященное презентации первичного проекта инициированного президентом Нурсултаном Назарбаевым кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Документ был официально запущен министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым», — сообщили в МИД РК в субботу.

Как отметили в министерстве, мероприятие вызвало большой интерес в ООН. В презентации проекта и его обсуждении приняли участие делегации более 100 государств-членов организации, более 30 из которых – на уровне постоянных представителей. Министр иностранных дел РК, открывая заседание, подчеркнул значение целей и основное содержание работы по Кодексу, инициированной Казахстаном в качестве вклада в борьбу с международным терроризмом.

«Основные цели документа – создание широкой международной коалиции стран-партнеров по контртерроризму и достижение к столетию ООН в 2045 году мира, свободного от терроризма», — добавили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

Заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков высоко оценил усилия Казахстана, который привнес свой уникальный опыт в обеспечении безопасности и устойчивого развития. Он особо отметил работу и роль Астаны в совбезе ООН, в особенности успешное председательство в этом главном глобальном органе по международной безопасности и руководство 3 санкционными комитетами, связанными с вопросами борьбы с террористическими структурами.

«Контртерроризм является одним из самых главных приоритетов программы реформ генерального секретаря Антониу Гутерриша. Он надеется, что реализация глобальной контртеррористической стратегии (ГКТС) обеспечит лучшую согласованность, наращивание потенциала и надежное партнерство. Я приветствовую принятие совместного плана действий (СПД) в Центральной Азии по реализации ГКТС и вклад Казахстана в качестве его донора», — сказал В. Воронков.

Он также дал высокую оценку инициативе Казахстана по подготовке кодекса поведения, который будет дорабатываться в ходе очередного двухгодичного обзора реализации ГКТС и встречи руководителей контртеррористических структур государств-членов, которую организует ООН в конце июня 2018 года.

«Выступившие на заседании делегации государств-членов совбеза активно поддержали инициативу Казахстана и выразили готовность продолжить предметное обсуждение проекта с целью его дальнейшей доработки и согласования, с выходом на всеобъемлющий документ, который призван стать важной основой для укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом», — добавили в МИД РК.