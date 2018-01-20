Про вклад Казахстана в укрепление мира в Афганистане рассказал генсек ООН

Алматы. 20 января. КазТАГ — Про вклад Казахстана в укрепление мира в Афганистане рассказал генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш, сообщает пресс-служба ООН.

«Все международное сообщество вносит вклад в укрепление мира, стабильности и продвижение развития в Афганистане, но страны Центральной Азии играют в этом особенно важную роль. (…) Власти Казахстана выделили $50 млн на обучение афганских студентов. В последние годы в казахстанских университетах прошли обучение более 500 афганцев», — заявил А. Гутерриш на заседании совета безопасности ООН, которое прошло под председательством министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова.

Генсек добавил, что к инициативе по обучению афганских студентов присоединился в последствии и Узбекистан.

«Совет одобрил заявление председателя, в котором подчеркнул, что проблемы Афганистана невозможно решить только военными средствами. Члены совета заявили о своей полной поддержке усилий Афганистана по достижению мира и примирения, в том числе на основе сотрудничества с государствами Центральной Азии. Генеральный секретарь ООН со своей стороны отметил, что в последние десятилетия Центральная Азия достигла значительного прогресса в том, что касается устойчивого развития», — говорится в сообщении.

Глава ООН рассказал о своем визите в Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в июне 2017 года. Отмечается, что во время этой поездки генеральный секретарь был впечатлен масштабами регионального сотрудничества, в том числе в сфере управления водными ресурсами, в сфере энергетики, торговли и продвижения устойчивого развития в целом.

«В настоящее время осуществляются несколько трансграничных инициатив в энергетической сфере. Так, запущен газопровод из Туркменистана через Афганистан в Пакистан и Индию, открыта новая линия электропередачи из Узбекистана в Афганистан. Я приветствую укрепление транспортных связей стран региона с Афганистаном, в частности, прямые рейсы между Ташкентом и Кабулом и восстановление железной дороги в Афганистан из Туркменистана. Устойчивое развитие – основа мира и стабильности. Только путем устранения коренных причин кризиса – неравенства и дискриминации – можно добиться успехов в борьбе с терроризмом и экстремизмом», — сказал генеральный секретарь.

Он подчеркнул, что «борьба афганского правительства против насильственного экстремизма, терроризма и транснациональной организованной преступности очень важна не только для этой страны, но и для всего региона, для мира в целом». Как добавил генсек ООН, «нельзя возлагать борьбу с этими угрозами только на правительство Афганистана».

«Борьба с терроризмом может быть эффективной только тогда, когда она опирается на региональное и многостороннее сотрудничество. Все 5 стран Центральной Азии завершили второй этап совместного плана действий по осуществлению глобальной контртеррористической стратегии ООН, принятой в 2011 году. Региональное сотрудничество открывает большие возможности для решения общих задач, в том числе, связанных с борьбой с терроризмом, укреплением безопасности границ, содействием диалогу с религиозными лидерами и учреждениями, противодействием торговле людьми и контрабанде наркотиков. Центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии вносит важный вклад в развитие сотрудничества государств региона с Афганистаном», — заключил А. Гутерриш.