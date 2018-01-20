Алматы. 20 января. КазТАГ — О начале военной операции против курдов на территории Сирии объявила Турция, сообщает РБК.

«Антитеррористическая операция в Африне фактически началась», — заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Он раскритиковал поддержку, которую оказывает сирийским курдам правительство США.

«Западные страны должны видеть в Турции союзника, с которым нужно считаться и сотрудничать, решая вопросы в ближневосточном регионе. Пособники террористов в числе западных стран выступают с противоречивыми заявлениями. Сначала одни говорят, что создадут некую армию на севере Сирии, потом же другие опровергают эти заявления. Местом проведения следующей операции турецких сил станет сирийский регион Манбидж», — добавил Р. Эрдоган.

Напомним, 19 января турецкая артиллерия атаковала с территории страны позиции курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС). Тогда сообщалось, что Анкара не исключает возможности проведения операции против курдов из ДС и СНС, которые считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической в Турции.

Незадолго до этого 16 января турецкие вооруженные силы перебросили не менее 10 танков к границе с Сирией в дополнение к 5 танкам, направленным в регион ранее. Еще раньше к сирийской границе было направлено 24 единицы техники, в том числе бронетранспортеры и машины подавления связи.