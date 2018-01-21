Астана. 21 января. КазТАГ – В Астане из-за предстоящих сильных морозов будет увеличена нагрузка на энергосети, сообщила руководитель пресс-службы столичного акимата Эльвира Жургенбаева.

«Была проверена работа подстанции «Чубары», осмотр работы электрических сетей в центральном диспетчерском пункте АО «Астана-РЭК» и несколько подстанций, обеспечивающих город бесперебойной подачей электроэнергии. Во время выездного совещания руководители энергетических объектов доложили о проводимой работе и подготовке к морозам. Была поставлена задача увеличить нагрузку электрических сетей на 10%, удвоить количество выездных оперативных бригад и составить график круглосуточных дежурств», — сообщила Э. Жургенбаева по итогам совещания в воскресенье.

Она проинформировала, что столичные энергетики перешли на круглосуточный режим работы в связи с предстоящими морозами.

«Также была проверена готовность ТЭЦ-2, где поручили создать резерв (теплостанции), определить ответственных и дежурных во время морозов и соблюдать график. (…) Отметим, что в настоящее время есть запас угля на 30 дней, мазута на 15 дней», — добавила руководитель пресс-службы акима Астаны.

Напомним, 19 января РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение о том, что в 5 областях Казахстана ожидается сильное похолодание, а в Астане в период 23-26 января ожидается сильный мороз ночью -35-40, днем -27-32.