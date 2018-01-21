Казахстанский дзюдоист Смагулов завоевал «золото» этапа Гран-при в Тунисе

Астана. 21 января. КазТАГ — Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов завоевал «золото» этапа гран-при в Тунисе, сообщает пресс-служба федерации дзюдо Казахстана (ФДК).

«Казахстанский дзюдоиств весе до 73 кг Ж. Смагулов стал чемпионом мирового этапа Гран-при по дзюдо в Тунисе. Во второй день мирового этапа Гран-при Ж. Смагулов завоевал золото, выиграв иппоном в финале участника из Косова Акила Кгожакова. В четвертфинале наш соотечественник, победив спортсмена из Франции Акус Бенджамина, вышел в полуфинал. В полуфинале Ж. Смагулов одолел иранца Мохамеда Мохамеди», — сообщили в ФДК.

Напомним, 20 января стало известно о том, что казахстанские дзюдоисты Гусман Кыргызбаев и Ерлан Серикжанов завоевали «бронзу» этапа Гран-при в Тунисе.

Соревнование в Тунисе по дзюдо стартовало 19 января, завершится 21-го числа. В турнире участвуют 334 спортсмена из 46 стран.