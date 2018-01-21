Казахстанский дзюдоист Смагулов завоевал «золото» этапа Гран-при в Тунисе

Новости 149 0
Жульен с грибами Жульен с грибами
755819

Астана. 21 января. КазТАГ — Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов завоевал «золото» этапа гран-при в Тунисе, сообщает пресс-служба федерации дзюдо Казахстана (ФДК).

«Казахстанский дзюдоиств весе до 73 кг Ж. Смагулов стал чемпионом мирового этапа Гран-при по дзюдо в Тунисе. Во второй день мирового этапа Гран-при Ж. Смагулов завоевал золото, выиграв иппоном в финале участника из Косова Акила Кгожакова. В четвертфинале наш соотечественник, победив спортсмена из Франции Акус Бенджамина, вышел в полуфинал. В полуфинале Ж. Смагулов одолел иранца Мохамеда Мохамеди», — сообщили в ФДК.

Напомним, 20 января стало известно о том, что казахстанские дзюдоисты Гусман Кыргызбаев и Ерлан Серикжанов завоевали «бронзу» этапа Гран-при в Тунисе.

Соревнование в Тунисе по дзюдо стартовало 19 января, завершится 21-го числа. В турнире участвуют 334 спортсмена из 46 стран.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Казахстанские дзюдоисты Кыргызбаев и Серикжанов завоевали «бронзу» этапа Гран-при в Тунисе
  2. Цена на золото по итогам утреннего межбанковского фиксинга в Лондоне повысилась
  3. Цена на золото по итогам утреннего межбанковского фиксинга в Лондоне значительно повысилась
  4. Отличные результаты Алексея Полторанина на «Тур де Ски», очередная медаль этапа Кубка мира в могуле, Зарина Дияс против Марии Шараповой, провальные серии «Барыса» и баскетбольной «Астаны»
  5. Цена на золото по итогам утреннего межбанковского фиксинга в Лондоне значительно повысилась

Новости партнеров

Загрузка...