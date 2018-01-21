В Италии прошли обыски в связи расследованием дела о допинге с участием казахстанских биатлонистов

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Алматы. 21 января. КазТАГ – В Италии прошли обыски в связи расследованием дела о допинге с участием казахстанских биатлонистов, сообщает ТАСС.

«Итальянская полиция в субботу произвела обыск в расположении сборной Казахстана по биатлону во время этапа Кубка мира в Антхольце. Также обыск был произведен в транспортных средствах, принадлежащих казахской сборной. Ордер на обыск полиции был выдан прокурором Больцано. Результаты обыска на данный момент неизвестны. Этот обыск стал следствием официального расследования австрийских органов, занимающихся уголовным розыском, связанного с ситуацией во время чемпионата мира 2017 года в австрийском Хохфильцене», — сообщили в международном союзе биатлонистов (IBU).

Напомним, в феврале 2017 года стало известно о том, что казахстанскую сборную по биатлону подозревают в применении запрещенных препаратов на чемпионате мира 2017 года. Анонимный свидетель сообщил о том, что видел, как из нескольких микроавтобусов выбрасывали коробки с ампулами и шприцами, а также документами, указывавшими на то, что они принадлежать спортсменам из Казахстана. Проведенные тогда допинг-тесты дали отрицательный результат.

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