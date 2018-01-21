На Каспийском море потерпел крушение крупнейший боевой корабль иранского ВМФ

Алматы. 21 января. КазТАГ — На Каспийском море потерпел крушение крупнейший боевой корабль иранского военно-морского флота (ВМФ), сообщает «Синьхуа».

«Один из самых крупных иранских военных кораблей, новейший фрегат Damavand, переломился на две части. При этом официально власти страны утверждают, что судно получило незначительные повреждения. 10 января фрегат Damavand ВМС Ирана в силу неблагоприятных погодных условий налетел на волнорез в Каспийском море, в портовом г. Бендер-Энзели. Высота волн в тот день достигала 4 м. 6 человек в результате инцидента оказались за бортом. Позже было сообщено о 3 погибших моряках», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что фрегат имеет длину около 100 м и водоизмещение 1,3 тыс. тонн. В состав ВМС Ирана он вошел 3 года назад.