Пропавших в ночь на воскресенье 4 граждан Чехии в Алматы нашли под утро недалеко от пика Шымбулак

Новости 100 0

Астана. 21 января. КазТАГ – Пропавших в ночь на воскресенье 4 граждан Чехии в Алматы нашли под утро недалеко от пика Шымбулак, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел РК Руслан Иманкулов.

«20 января около 23.00 поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного курорта «Шымбулак» потерялись 4 туриста – граждане Чехии. Менее чем через час оперативная группа центрального аэромобильного оперативно-спасательного отряда прибыла на место поисков. Поиски продолжались на протяжении 4,5 часов. 21 января около 4.30 туристы были обнаружены между курортом «Шымбулак» и пиком Шымбулак, после чего начато движение к канатной дороге», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК в воскресенье.

Он уточнил, что помимо спасателей в поисках были задействованы кинологи, а также представители службы спасения горакимата.

«В данное время туристы вне опасности», — добавил Р. Иманкулов.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Участок пр. Сейфуллина закроют в ночь с 8 на 9 января в Алматы
  2. Схема движения на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом изменится в Алматы с 10 января
  3. В Чехии проведут второй тур президентских выборов
  4. Хулиганы устроили беспорядки во Франции и сожгли в новогоднюю ночь более 1 тыс. автомобилей
  5. Археологи нашли курган скифского царя в Сибири

Новости партнеров

Загрузка...