Астана. 21 января. КазТАГ – Пропавших в ночь на воскресенье 4 граждан Чехии в Алматы нашли под утро недалеко от пика Шымбулак, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел РК Руслан Иманкулов.

«20 января около 23.00 поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного курорта «Шымбулак» потерялись 4 туриста – граждане Чехии. Менее чем через час оперативная группа центрального аэромобильного оперативно-спасательного отряда прибыла на место поисков. Поиски продолжались на протяжении 4,5 часов. 21 января около 4.30 туристы были обнаружены между курортом «Шымбулак» и пиком Шымбулак, после чего начато движение к канатной дороге», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК в воскресенье.

Он уточнил, что помимо спасателей в поисках были задействованы кинологи, а также представители службы спасения горакимата.

«В данное время туристы вне опасности», — добавил Р. Иманкулов.