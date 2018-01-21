17 спортсменов из ВКО планируют отправиться на Зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

Усть-Каменогорск. 21 января. КазТАГ – 17 спортсменов из Восточно-Казахстанской области планируют отправиться на Зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, сообщает пресс-служба акима ВКО.

«17 спортсменов ВКО стали кандидатами на участие в XXIII Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года на северо-востоке Южной Кореи в г. Пхенчхан», — сообщили в акимате.

От региона кандидатами на участие стали 17 спортсменов по 4 видам спорта.

«Это фристайл (могул), лыжные гонки, биатлон и прыжки на лыжах с трамплина. В числе претендентов на участие в играх: лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам и наш воспитанник Алексей Полторанин, биатлонистка Галина Вишневская и представители сборной страны по фристайлу Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд. Также подающим большие надежды остаются самые молодые участники нашей сборной Аяулым Амренова и Павел Калмаков. В настоящее время, все спортсмены находятся на международных спортивных объектах, где проходят подготовку согласно индивидуальным планам», — уточнили в акимате.

В пресс-службе отметили, что по поручению главы региона Даниала Ахметова, управление спорта ВКО оказывает поддержку в виде ежемесячного денежного содержания всем спортсменам из вышеуказанного состава.

Всего на Олимпиаду-2018 Казахстан планирует отправить 62 спортсмена по 9 видам спорта.

Напомним, 16 января в Астане была представлена олимпийская форма сборной Казахстана для Зимних Олимпийских игр 2018 года.

Ожидается, что в Играх в Южной Корее примут участие свыше 5 тыс. спортсменов из 80 стран. Будет разыграно 102 комплекта медалей.