Алматы. 21 января. КазТАГ – Установлены личности всех погибших в сгоревшем в Актюбинской области автобусе, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Согласно опубликованному списку, погибшие граждане – жители Андижанской, Наманганской, Ферганской, Сурхандарьинской областей и Ташкента:

1. Каримжонов Исломжон Уткирбек угли, 30.01.1999

2. Норбоев Исломбек Мухедин угли, 31.10.1998

3. Мадрахимов Хамидулла Мирзабдуллаевич, 05.12.1986

4. Мадрахимов Хабибулло Мирзабдуллаевич, 13.02.1991

5. Тураев Абдиназар Умаралиевич, 10.03.1980

6. Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич, 12.10.1989

7. Мамадалиев Маъмуржон Ахмадали угли, 01.09.1992

8. Нишанов Отабек Анвар угли, 16.10.1990

9. Абдумуминов Кахрамон Абдугапур угли, 16.12.1994

10. Нишанов Акмалжон Авазбек угли, 24.08.1996

11. Умаралиев Солижон Обиджон угли, 13.08.1995

12. Сулаймонов Олимжон Мухаммадалиевич, 12.09.1976

13. Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович, 27.05.1997

14. Муродуллаев Боходир Акбарали угли, 17.07.1998

15. Кучкаров Элмурод Шавкатжон угли, 10.06.1996

16. Мирсаидов Мирзохид Миркомилович, 30.08.1981

17. Назаров Маъмуржон Махмуджонович, 27.02.1984

18. Юлчибаев Комилжон Каримжонович, 10.10.1980

19. Рахмонов Омонулло Уктамжон угли, 17.08.1997

20. Валиев Мухаммадризо Бокибой угли, 31.10.1996

21. Хусниддинов Мухаммадин Абдурашид угли, 02.12.1998

22. Зокиров Шохрух Тохиржон угли, 07.02.1997

23. Гафуров Абдулатиф Абдумуталович, 03.10.1977

24. Хамраев Иброхимжон Исмаилович, 21.05.1976

25. Зарипов Ахмаджон Икромович, 25.01.1980

26. Абдулложонов Исмоилжон Эгамберди угли, 14.05.1998

27. Имомадиев Вохиджон Ваккосхонович, 10.07.1987

28. Эсанов Абдувохид Абдуразокович, 15.03.1979

29. Хатамов Кахрамон Абдуллажонович, 27.05.1986

30. Сотиволдиев Алишер Абдураимович, 04.08.1976

31. Ирисов Фарход Муминжон угли, 19.07.1995

32. Мингбаев Эргашбой Турсунбаевич, 10.11.1989

33. Турсинов Адхам Хашимжонович, 27.12.1986

34. Марифджанов Адхамжон Акбарович, 02.10.1970

35. Маъруфжонов Авазбек Адхамжон угли, 25.08.1997

36. Жабборов Элмурод Абдугаффор угли, 01.07.1993

37. Ганижонов Дониер Гофуржон угли, 12.06.1998

38. Курбанов Гуломжон Рузибоевич, 04.01.1983

39. Мухсинжонов Абдулбоки Исроилжон угли, 25.12.1996

40. Набиев Бехзод Бахтиержон угли, 13.06.1997

41. Мухсинжонов Турдиали Исроилжон угли, 10.07.1994

42. Рахмоналиев Муроджон Максудали угли, 20.09.1999

43. Тошматов Турдали Турсинович, 25.05.1969

44. Содиков Адахамжон Солижон угли, 13.12.1995

45. Сотволдиев Сирожиддин Саидолим угли, 02.10.1996

46. Хасанчаев Абдумалик Джабборович, 05.02.1968

47. Абдухамидов Абдуллажон Рузиматжон угли, 18.06.1996

48. Эминов Кахрамон Каххорович, 12.08.1991

49. Абобокиров Мамиржон Мамасидикович, 30.01.1971

50. Тургунбаев Рамиль Ашурович, 19.09.1990

51. Турсунов Хуршидхон Усманханович, 19.09.1981

52. Умаржонов Мухиддинжон Нуридин угли, 16.05.1995

Напомним, возгорание пассажирского автобуса произошло 18 января на 1068 км трассы «Самара-Шымкент» во время движения. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Пятерым пассажирам удалось выскочить из автобуса, остальные сгорели заживо. На место пожара сразу же были направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района. По информации служб экстренного реагирования, 5 пассажирам, которым удалось выбраться из охваченного пламенем салона, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, кроме того, в Казахстане и Узбекистане были развернуты «горячие линии» психологической службы.

Ранее сообщалось о том, что состояние пятерых выживших стабильное. 2 пассажиров получили ожоги I-II степени, остальные 3 в шоковом состоянии.

Для расследования инцидента в Казахстане создана правительственная комиссия. Возбуждено уголовное дело. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем. Как сообщили пострадавшие, в автобусе была канистра с бензином, а салон пытались обогреть с помощью паяльной лампы.

По информации, распространенной министерством по инвестициям и развитию РК, автобус марки KassbohrerSetra Х335РСМ лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал и в перечне регулярных маршрутов отсутствует. Кроме того, у транспортного средства оказался просрочен техосмотр почти 2 года назад – он был пройден в Шымкенте и действовал с 17 августа 2015 года до 17 февраля 2016 года.

Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент РК Нурсултан Назарбаев и узбекский лидер Шавкат Мирзиеев. Кроме того, благодарность за помощь в расследовании казахстанской стороне выразили представители делегации Узбекистана.

19 января тела погибших были доставлены в Актобе. Также были установлены и названы имена 32 жертв происшествия. Вечером 19 января борт МЧС РУ с телами 52 погибших на трассе в Казахстане вылетел в Узбекистан. 20 января список имен погибших был расширен до 48.

Также 20 января власти Актюбинской области поручили провести проверку автобусного парка, обслуживающего регулярные маршруты.