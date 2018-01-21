Алматы. 21 января. КазТАГ – Установлены личности всех погибших в сгоревшем в Актюбинской области автобусе, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
Согласно опубликованному списку, погибшие граждане – жители Андижанской, Наманганской, Ферганской, Сурхандарьинской областей и Ташкента:
1. Каримжонов Исломжон Уткирбек угли, 30.01.1999
2. Норбоев Исломбек Мухедин угли, 31.10.1998
3. Мадрахимов Хамидулла Мирзабдуллаевич, 05.12.1986
4. Мадрахимов Хабибулло Мирзабдуллаевич, 13.02.1991
5. Тураев Абдиназар Умаралиевич, 10.03.1980
6. Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич, 12.10.1989
7. Мамадалиев Маъмуржон Ахмадали угли, 01.09.1992
8. Нишанов Отабек Анвар угли, 16.10.1990
9. Абдумуминов Кахрамон Абдугапур угли, 16.12.1994
10. Нишанов Акмалжон Авазбек угли, 24.08.1996
11. Умаралиев Солижон Обиджон угли, 13.08.1995
12. Сулаймонов Олимжон Мухаммадалиевич, 12.09.1976
13. Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович, 27.05.1997
14. Муродуллаев Боходир Акбарали угли, 17.07.1998
15. Кучкаров Элмурод Шавкатжон угли, 10.06.1996
16. Мирсаидов Мирзохид Миркомилович, 30.08.1981
17. Назаров Маъмуржон Махмуджонович, 27.02.1984
18. Юлчибаев Комилжон Каримжонович, 10.10.1980
19. Рахмонов Омонулло Уктамжон угли, 17.08.1997
20. Валиев Мухаммадризо Бокибой угли, 31.10.1996
21. Хусниддинов Мухаммадин Абдурашид угли, 02.12.1998
22. Зокиров Шохрух Тохиржон угли, 07.02.1997
23. Гафуров Абдулатиф Абдумуталович, 03.10.1977
24. Хамраев Иброхимжон Исмаилович, 21.05.1976
25. Зарипов Ахмаджон Икромович, 25.01.1980
26. Абдулложонов Исмоилжон Эгамберди угли, 14.05.1998
27. Имомадиев Вохиджон Ваккосхонович, 10.07.1987
28. Эсанов Абдувохид Абдуразокович, 15.03.1979
29. Хатамов Кахрамон Абдуллажонович, 27.05.1986
30. Сотиволдиев Алишер Абдураимович, 04.08.1976
31. Ирисов Фарход Муминжон угли, 19.07.1995
32. Мингбаев Эргашбой Турсунбаевич, 10.11.1989
33. Турсинов Адхам Хашимжонович, 27.12.1986
34. Марифджанов Адхамжон Акбарович, 02.10.1970
35. Маъруфжонов Авазбек Адхамжон угли, 25.08.1997
36. Жабборов Элмурод Абдугаффор угли, 01.07.1993
37. Ганижонов Дониер Гофуржон угли, 12.06.1998
38. Курбанов Гуломжон Рузибоевич, 04.01.1983
39. Мухсинжонов Абдулбоки Исроилжон угли, 25.12.1996
40. Набиев Бехзод Бахтиержон угли, 13.06.1997
41. Мухсинжонов Турдиали Исроилжон угли, 10.07.1994
42. Рахмоналиев Муроджон Максудали угли, 20.09.1999
43. Тошматов Турдали Турсинович, 25.05.1969
44. Содиков Адахамжон Солижон угли, 13.12.1995
45. Сотволдиев Сирожиддин Саидолим угли, 02.10.1996
46. Хасанчаев Абдумалик Джабборович, 05.02.1968
47. Абдухамидов Абдуллажон Рузиматжон угли, 18.06.1996
48. Эминов Кахрамон Каххорович, 12.08.1991
49. Абобокиров Мамиржон Мамасидикович, 30.01.1971
50. Тургунбаев Рамиль Ашурович, 19.09.1990
51. Турсунов Хуршидхон Усманханович, 19.09.1981
52. Умаржонов Мухиддинжон Нуридин угли, 16.05.1995
Напомним, возгорание пассажирского автобуса произошло 18 января на 1068 км трассы «Самара-Шымкент» во время движения. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Пятерым пассажирам удалось выскочить из автобуса, остальные сгорели заживо. На место пожара сразу же были направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района. По информации служб экстренного реагирования, 5 пассажирам, которым удалось выбраться из охваченного пламенем салона, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, кроме того, в Казахстане и Узбекистане были развернуты «горячие линии» психологической службы.
Ранее сообщалось о том, что состояние пятерых выживших стабильное. 2 пассажиров получили ожоги I-II степени, остальные 3 в шоковом состоянии.
Для расследования инцидента в Казахстане создана правительственная комиссия. Возбуждено уголовное дело. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем. Как сообщили пострадавшие, в автобусе была канистра с бензином, а салон пытались обогреть с помощью паяльной лампы.
По информации, распространенной министерством по инвестициям и развитию РК, автобус марки KassbohrerSetra Х335РСМ лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал и в перечне регулярных маршрутов отсутствует. Кроме того, у транспортного средства оказался просрочен техосмотр почти 2 года назад – он был пройден в Шымкенте и действовал с 17 августа 2015 года до 17 февраля 2016 года.
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент РК Нурсултан Назарбаев и узбекский лидер Шавкат Мирзиеев. Кроме того, благодарность за помощь в расследовании казахстанской стороне выразили представители делегации Узбекистана.
19 января тела погибших были доставлены в Актобе. Также были установлены и названы имена 32 жертв происшествия. Вечером 19 января борт МЧС РУ с телами 52 погибших на трассе в Казахстане вылетел в Узбекистан. 20 января список имен погибших был расширен до 48.
Также 20 января власти Актюбинской области поручили провести проверку автобусного парка, обслуживающего регулярные маршруты.comments powered by HyperComments