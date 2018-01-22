1% населения Земли владеет 82% всех богатств — Oxfam

Алматы. 22 января. КазТАГ — 1% населения земли владеет 82% всех богатств, подсчитали эксперты Oxfam.

По данным организации, с 2010 года общее богатство миллиардеров выросло на 13%, а у большей части населения земли уровень богатства остался прежним.

«Совокупное «состояние» 3,6 миллиардов беднейших людей мира равняется состоянию 8 самых богатых людей, входящих в список Forbes», — отмечают в Oxfam.

Как считают эксперты организации, все это говорит о продолжающемся росте неравенства в мире. Причем эта тенденция наблюдается не только в развивающихся странах, но и в западных государствах, добавляют они.

Oxfam — международное объединение 17 организаций, целью которого заявлено решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире. Объединение осуществляет свою деятельность более чем в 90 странах.