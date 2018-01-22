Сразу восемь подсудимых по делу экс-главы нацэкономики РК Бишимбаева хотят заключить процессуальное соглашение

Астана. 22 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Сразу восемь подсудимых по делу экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева хотят заключить процессуальное соглашение.

«Пойти на сделку с государственным обвинением пожелали подсудимые: Даурен Ибрашев — бывший председатель правления ТОО «Orda Glass», Дельрух Анарбай — работал управляющим директором АО «Байтерек Development», Азиз Акрамов – бывший менеджер дирекции по реализации государственных программ АО «Байтерек Development», Акрамов Одылжан – частный нотариус в Таразе, родственник Дельрух Анарбая, Сабит Утебалиев – директор ТОО «СВ Плюс», Жаксылык Исабек – учредитель ТОО «Шымкентхиммонтаж» и ТОО «ЗСМК», Садуахас Сапарымбетов — экс-директор дирекции АО «Байтерек Development», Газиз Сариев — бывший управляющий директор АО «Байтерек Development», — перечисляется в сообщении по результатам 44-го дня заседаний в специализированном межрайонном суде г.Астаны в понедельник.

Между тем против процессуального соглашения тут же выступили адвокаты экс-министра нацэкономики. Однако государственные обвинители возражать не стали. В итоге, суд постановил «ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме признания вины направить прокурору и предоставить сторонам для заключения сделки срок до 15.00, 26 января 2018 года».

Напомним, 7 ноября 2016 года стартовал судебный процесс над бывшим министром национальной экономики РК К. Бишимбаевым.

По версии следствия, К. Бишимбаев во время работы на посту главы АО «НУХ Байтерек» (2013-2016) организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

Полученные незаконным путем денежные средства К. Бишимбаев, по версии следствия, тратил на личные нужды.

Уголовное дело состоит более чем из 50 томов. Вместе с К. Бишимбаевым к уголовной ответственности привлекаются 7 должностных лиц «Байтерек Development».