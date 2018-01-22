Акимат пытался отсудить у бизнесмена приватизированное имущество в Алматинской области

Талдыкорган. 22 января. КазТАГ — Акимат Илийского района Алматинской области пытался отсудить у предпринимателя приватизированное имущество, передает корреспондент агентства.

«Гражданское дело по исковому заявлению аппарата акима Ащыбулакского сельского округа Илийского района Алматинской области к ИП «Комиссарова Людмила Алексеевна» о возврате имущества в собственность государства решилось в пользу предпринимательницы», — говорится в сообщении в понедельник.

Ранее акимат обратился в суд с иском к ИП, а также к отделу финансов Илийского района и Алматинскому департаменту государственного имущества и приватизации. Местный исполнительный орган требовал признать недействительными договора аренды с последующим выкупом и договора купли-продажи между ИП и департаментом по управлению и приватизации коммунальной собственностью.

По данным суда, в 2001 году Л. Комиссарова приватизировала одно помещение в здании акимата Ащыбулакского сельского округа, где по сей день продает канцелярские товары. За годы работы магазин деятельности исполнительной власти не мешал, на протяжении 16 лет был и остается основным источником прибыли для женщины.

По словам предпринимательницы, после назначения в 2016 году нового акима в лице Серика Кузембаева ситуация начала меняться.

«Даже шли разговоры о том, что это место приглянулось другому человеку», — отмечает женщина.

«Юристы акимата в конце прошлого года обращаются в суд и подают иск против ИП, при этом не имея каких-либо веских и серьезных оснований, требуя у суда вынести решение о возврате имущества в собственность государства. В ходе предварительного судебного заседания от представителей истца в суд поступило заявление об оставлении иска без рассмотрения и его возвращении», — пояснил эксперт отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров палаты предпринимателей Алматинской области Диас Оташбаев.

Эксперт утверждает, что если имеются основания для подачи иска, то существует сроки исковой давности, который составляет 3 года. В деле с Л. Комиссаровой срок исковой давности давно истек, и составил 16 лет.

Отмечается также, что представители истца на судебное заседание не явились, поскольку обратились в суд с письменным заявлением с просьбой о рассмотрении дела без их участия. В связи с чем, суд оставил иск без рассмотрения.