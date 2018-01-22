Казахстан в 2018 г. сможет использовать топливо класса К2 до полного освобождения от него нефтебаз и АЗС

Астана. 22 января. КазТАГ — Казахстан в 2018 году сможет использовать на внутреннем рынке топливо класса К2 до полного освобождения от него нефтебаз и автозаправочных станций (АЗС), сообщила пресс-служба министерства энергетики РК

«Импорт и производство нефтепродуктов экологических классов К2, К3 с 1 января 2018 года на территории Республики Казахстан запрещены (за исключением опытно-промышленной партии)», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

«Вместе с тем (…) не предусмотрены запреты по реализации переходящих остатков нефтепродуктов, соответствующих экологическому классу К-2, таким образом, на внутреннем рынке РК в 2018 году будут реализовываться и потребляться нефтепродукты, соответствующие экологическому классу К-2 (законтрактованные и завезенные на территорию республики до 31 декабря 2017 года), до полного освобождения нефтебаз и АЗС от продукции соответствующих классу К-2», — поясняют в пресс-службе минэнерго.

Как напомнили в министерстве, в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР), утвержденным решением комиссии Таможенного союза с 1 января 2018 года, на территории Казахстана допускается производство и обращение светлых нефтепродуктов, соответствующих только экологическим классам К-4 и К-5.

«На сегодняшний день производство дизельного топлива на ТОО «ПКОП» (Шымкентском НПЗ – КазТАГ), ТОО «ПНХЗ» (Павлодарском нефтехимическом заводе – КазТАГ) и ТОО «АНПЗ» (Атырауском нефтеперерабатывающем заводе – КазТАГ) соответствует экологическому классу К4, К5, также данному классу относится и бензин производства ТОО «ПНХЗ» и ТОО «ПКОП», — уточнили в минэнерго.

Однако, как отметили в пресс-службе МЭ, на основании статьи 2 ТР ТС 013/2011 в период проведения пусковых работ на технологических установках комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) Атырауского НПЗ продолжится выпуск в обращение опытно-промышленной партии бензина экологического класса К2, который допускается по схеме подтверждения соответствия 2Д согласно ТР ТС 013/2011 (в первом полугодии 2018 года) с возможностью обращения нефтепродуктов только на территории Республики Казахстан.

«Статьей 2 ТР ТС 013/2011 определено, что опытно-промышленная партия продукции – это партия, изготовленная по вновь разработанной рабочей документации для проверки путем испытаний соответствия заданным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство и (или) использования по назначению», — пояснили в минэнерго.