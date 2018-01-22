Алматы. 22 января. КазТАГ – Британский подросток хитростью добыл у директора ЦРУ планы тайных операций США в Иране и Афганистане, сообщает ТАСС.

«18-летнему жителю Великобритании Кейну Гэмблу удалось получить доступ к почте директора ЦРУ, благодаря чему в его руках оказались планы секретных операций, которые Вашингтон замышлял осуществить на территории Афганистана и Ирана. История, о которой идет речь, произошла 3 года назад. Тогда К. Гэмблу было всего 15 лет, президентом США был Барак Обама, а директором ЦРУ – Джон Бреннан», — говорится в сообщении в понедельник.

Как установило следствие, несмотря на юный возраст, подросток активно интересовался политикой и весьма негативно отзывался о деятельности американских властей.

«Меня все сильнее беспокоило, насколько американское правительство стало коррумпированным и бессердечным, и в итоге я решил, что на это надо дать какой-то ответ», — заявил К. Гэмбл.

Доступ к аккаунту Д. Бреннан юноша получил на сайте провайдера Verizon.

«Для этого ему не пришлось прибегать к каким-либо изощренным хакерским техникам – он просто попытался войти в его аккаунт через сайт. Однако затея провалилась, так как он не смог назвать имя первого домашнего питомца главы американской разведки – такие вопросы интернет-сервисы используют, в случае если пользователь забыл пароль. На помощь К. Гэмблу пришла техподдержка Verizon – с помощью искусного манипулирования он смог заставить ее сотрудников поверить, что он является пользователем аккаунта и затем сменить пароль», — сказано в сообщении.

Затем по такой же схеме подросток открыл доступ к странице главы ЦРУ в сервисе AOL.

«Это стало ключом к почте, списку контактов, облачному сервису iCloud и даже айпаду жены директора ЦРУ. У него оказался доступ к чрезвычайно чувствительной информации, касающейся, помимо всего прочего, военных и разведывательных операций на территории Афганистана и Ирана», — сказал судья Дэвид Ллойд Джонс во время судебного разбирательства по данному делу.

Сообщается, что полученную информацию юноша передал организации WikiLeaks и частично опубликовал в Twitter. Свои сообщения он маркировал хэштегом #freePalestine («Свобода Палестине»), объясняя это тем, что «правительство США убивает невинных людей». Схожим образом К. Гэмбл взломал аккаунты занимавшего в то время пост министра внутренней безопасности США Джея Джонсона, что позволило ему прослушивать голосовые сообщения с его телефона, а также отправлять от его лица письма.

«К. Гэмбл также взломал аккаунты советника Б. Обамы по науке и технологиям Джона Холдрена и заместителя директора ФБР Марка Джулиано. Взломав почту последнего, К. Гэмбл опубликовал в сети личные данные полицейского Даррена Уилсона, который застрелил темнокожего подростка Майкла Брауна в Фергюсоне (штат Миссури), что привело к массовым протестам в этом городе. Юноша также смог взломать телефоны директора Национальной разведки Джеймса Клэппера и президента Б. Обамы и сделал так, что звонившие им люди переадресовывались на номера офиса Движения за свободу Палестины», — говорится в сообщении.

Американские спецслужбы поначалу решили, что имеют дело с хакерской группировкой, и лишь спустя около 2 лет вышли на след подростка, когда К. Гэмбл проник в систему министерства юстиции США и получил доступ к 20 тыс. досье сотрудников ФБР.

«Власти США потребовали от полиции Великобритании немедленно арестовать его. По мнению врачей, которые провели осмотр К. Гэмбла, он может страдать одной из форм аутизма. У юноши нет друзей, он ни с кем не общается кроме своей матери – уборщицы, которая в 1997 году выиграла в лотерею 1,6 млн фунтов стерлингов, но потеряла их из-за невыгодных сделок с недвижимостью. Сам К. Гэмбл рассказал врачам, что для него не составило никакого труда поднять на уши все разведсообщество США», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас юноша ожидает приговора суда.