Штаб по ликвидации ЧС зимнего периода создан из-за сильных морозов в СКО

Петропавловск. 22 января. КазТАГ – Штаб по ликвидации ЧС зимнего периода создан из-за сильных морозов в Северо-Казахстанской области, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям СКО.

«В связи с ухудшением погодных условий, вызванных сильными морозами, в департаменте по ЧС СКО создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС зимнего периода», — рассказали в пресс-службе ведомства во понедельник.

Спасатели уточнили, что штаб приступил к круглосуточной работе 21 января.

«В его состав вошли представители ДЧС, ДВД, службы дорог и мостов, управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области, инспекция транспортного контроля, филиал РГП «Казгидромет», здравоохранения и других ведомств. Штаб осуществляет координацию проведения аварийно-спасательных работ, обеспечивает взаимодействие служб гражданской защиты по организации эвакуации людей в зоны безопасности», — проинформировали в ДЧС.

В настоящий момент, температура воздуха в Петропавловске -34 градуса, с учетом ветра 5 м/с и влажности 45% ощущается как -39.

«На данный момент на дорогах области наблюдается стабильная обстановка, жертв и пострадавших нет. В случае чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «112», или оперативный штаб ДЧС СКО на номер 8(7152) 55-10-10, 52-27-25, 52-27-24», — посоветовали в ДЧС.

Напомним, 19 января РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение о том, что в 5 областях Казахстана ожидается сильное похолодание. Оно связано с прохождением через территорию страны арктического антициклона. 22 января синоптики уточнили, что аномально холодная погода ожидается в Казахстане с 23 по 25 января. Согласно метеопрогнозу, в предстоящие 3 суток мороз будет усиливаться, и охватывать центральные, юго-восточные и южные районы. В северных, центральных и восточных областях ночная температура понизится до -40-45, на юге и юго-востоке местами до -28-33, что холоднее климатической нормы на 10-18 градусов.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях из-за сильных морозов до 26 января сохраняется штормовое предупреждение.