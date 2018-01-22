Назарбаев соболезнует родным бывшего министра культуры Еркимбекова в связи с его кончиной

Астана. 22 января. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего министра культуры Жексенбека Еркимбекова в связи с его кончиной, сообщила пресс-служба главы государства.

«Глава государства выразил соболезнования родным и близким видного государственного деятеля Ж. Еркимбекова», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

«Ж. Еркимбеков был известным музыкантом и талантливым организатором в сфере культуры и искусства. Более десяти лет возглавляя министерство культуры, он внес большой вклад в развитие национальной культуры и искусства», — говорится в телеграмме.

Н. Назарбаев выразил уверенность, что заслуги Ж. Еркимбекова навсегда останутся в памяти казахстанцев.