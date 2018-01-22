Казахстан продолжит выполнение своих обязательств в рамках сделки ОПЕК+ по снижению добычи

Астана. 22 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Казахстан будет продолжать выполнять свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Казахстан привержен своим обязательствам. Мы, как обещали на уровне соответствующем удерживать добычу, так и выдерживаем. Наше превышение незначительное, даже в рамках Казахстана. В прошлом году мы добыли в суточном разрезе в среднем 1 млн 720 тыс. баррелей. Наши обязательства были — 1 млн 680 тыс. баррелей, грубо говоря. Примерно 35-40 тыс. баррелей в сутки — это совсем мизер, это в пределах погрешности», — сказал К. Бозумбаев в понедельник.

«Казахстан будет привержен и будет продолжать выполнять свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+», — заключил министр.

Напомним, соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами — экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке. Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Казахстан обязался снизить добычу на 30 тыс. баррелей в сутки.

Сделка, изначально действовавшая в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалась: сначала — до конца марта 2018 года, а затем — до конца 2018 года. Ее цель — убрать излишки мировых запасов нефти, которые на начало 2017 года превышали 5-летнюю норму на 380 млн баррелей.