Взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции обсудил Назарбаев по телефону с Путиным

Астана. 22 января. КазТАГ – Взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции обсудил президент РК Нурсултан Назарбаев по телефону с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также казахстанско-российское взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции», — сообщили в Акорде в понедельник.

Кроме того, по данным пресс-службы, руководители двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня в свете состоявшегося визита Н. Назарбаева в Вашингтон и председательства Казахстана в совете безопасности ООН.