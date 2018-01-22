По делу экс-главы нацэкономики Бишимбаева зачитали новый обвинительный акт

Астана. 22 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Государственные обвинители по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева огласили новый обвинительный акт.

«Таким образом, К. Бишимбаев из средств, полученных от ТОО «Шымкентхиммонтаж», аванса от ТОО «Orda Glass» группой по предварительному сговору с Исабек (экс-гендиректор ТОО «Завод строительных металлоконструкций» Жаксылык Исабек – КазТАГ) и Кожабаевым (экс-генеральный директор «Шымкентхиммонтаж» Марат Кожабаев — КазТАГ) похитили денежные средства на сумму более Т1 млрд. В результате преступных действий Ибрашев (бывший председатель правления ТОО «Orda Glass» Даурен Ибрашев – КазТАГ), а также К. Бишимбаев, действующие группой лиц по предварительному сговору с Ж. Исабек и М. Кожабаевым, ТОО «Orda Glass» причинен ущерб в особо крупном размере. (..) К. Бишимбаев совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст. 366 УК РК, организовал растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере. То есть совершил уголовное правонарушение, предусмотренное п.3 ст.28 УК РК, п.2 ч.4 ст.189 УК РК», — зачитал новый обвинительный акт прокурор Алибек Айтжанов на заседании суда в понедельник.

Наряду с этим другие изменения касались эпизода по организации преступной схемы внутри АО «Байтерек Development», передачи денег руководителями компании ТОО «Project city group», ТОО «Урал-Авто», ТОО «Бином», ТОО «Шанырак-14». Здесь гособвинители уточнили роли обвиняемых. Некоторые фамилии в эпизодах хищения и взяток исчезли. В остальном обвинение К. Бишимбаеву осталось без изменений.

Таким образом, обвинение уменьшило количество участников по делу или смягчило им статьи.

Между тем, адвокат экс-министра Салимжан Мусин пояснил журналистам, что новое обвинение практически не отличается от предыдущего. Однако некоторым лицам изменены статьи, и сокращен круг соучастников.

«В отношении нашего подзащитного те же статьи остались, но я бы хотел обратить внимание, что состав соучастников значительно изменился. Практически 2 года обвинение утверждало, что наш подзащитный якобы совершил те или иные деяния в соучастии с определенными лицами. В ходе судебного следствия мы установили, что это не соответствует действительности. Новых деталей не появилось, они просто исключили число соучастников», — отметил С. Мусин.

Напомним, 7 ноября 2016 года стартовал судебный процесс над бывшим министром национальной экономики РК К. Бишимбаевым.

По версии следствия, К. Бишимбаев во время работы на посту главы АО «НУХ Байтерек» (2013-2016) организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

Полученные незаконным путем денежные средства К. Бишимбаев, по версии следствия, тратил на личные нужды.