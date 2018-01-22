Потенциал укрепления российского рубля к доллару остается ограниченным

Алматы. 22 января. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Возможности для роста курса российской валюты против доллара США по-прежнему остаются ограниченными, считает руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя.

«На прошлой неделе курс доллара несколько рос по отношению к российской валюте. Укрепление произошло впервые за последние 6 недель», — отмечает эксперт.

При этом он обращает внимание, что потенциал для укрепления российской валюты остается ограниченным.

«Ограничен он будет, скорее всего, уровнями 55,6-56,2 (рубля за $1 – КазТАГ). Эти уровни неплохо подходят для покупок валюты на среднесрочную перспективу. Целями для роста являются отметки 58-59 рублей», — уверен Г. Задоя.

$1 = Т324,27.

1 рубль = Т5,73.