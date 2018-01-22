Уральск и Кострома расширят взаимосвязи в сельском хозяйстве и торговле

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Искатели «приключений». Часть 3 Искатели «приключений». Часть 3
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Алматы. 22 января. КазТАГ — Договор о побратимстве подписали глава города Костромы Юрий Журин и заместитель акима Уральска Мирболат Нуржанов, сообщается на сайте посольства РК в РФ.

«Предполагается, что стороны будут обмениваться опытом в области городского самоуправления, расширят взаимосвязи в сельском хозяйстве, строительстве, торговле, культуре, науке, образовании, спорте, а также во внедрении электронных услуг, электронного документооборота и содействии развитию гражданских инициатив», — говорится в сообщении в понедельник.

«Подписание соглашения о намерениях – это первый шаг. Сейчас мы обозначаем определенные контакты, и потом посмотрим, как они продвигаются. Потом мы проведем некую «ревизию», состоялись эти контакты или нет. Стоит ли их уже окончательно оформлять. Я считаю, для этого есть все условия, и я надеюсь, что к этому мы подойдем в самое ближайшее время», – пояснил Ю. Журин.

При этом сегодня многие крупные предприятия Костромы уже работают с Казахстаном – поставляют мебель, стройматериалы, промышленное оборудование, лес.

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