Уральск и Кострома расширят взаимосвязи в сельском хозяйстве и торговле

Алматы. 22 января. КазТАГ — Договор о побратимстве подписали глава города Костромы Юрий Журин и заместитель акима Уральска Мирболат Нуржанов, сообщается на сайте посольства РК в РФ.

«Предполагается, что стороны будут обмениваться опытом в области городского самоуправления, расширят взаимосвязи в сельском хозяйстве, строительстве, торговле, культуре, науке, образовании, спорте, а также во внедрении электронных услуг, электронного документооборота и содействии развитию гражданских инициатив», — говорится в сообщении в понедельник.

«Подписание соглашения о намерениях – это первый шаг. Сейчас мы обозначаем определенные контакты, и потом посмотрим, как они продвигаются. Потом мы проведем некую «ревизию», состоялись эти контакты или нет. Стоит ли их уже окончательно оформлять. Я считаю, для этого есть все условия, и я надеюсь, что к этому мы подойдем в самое ближайшее время», – пояснил Ю. Журин.

При этом сегодня многие крупные предприятия Костромы уже работают с Казахстаном – поставляют мебель, стройматериалы, промышленное оборудование, лес.