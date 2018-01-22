Астана. 22 января. КазТАГ – Взаимодействие в рамках миссии миротворцев ООН обсудили военные Казахстана и Индии, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В рамках двустороннего военного сотрудничества между вооруженными силами 2 стран состоялась встреча командующего десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) Казахстана Алмаза Джумакеева с заместителем генерального директора по штабной службе Индии Аниндия Сенгупта. В ходе встречи стороны обсудили вопросы участия казахстанских миротворцев в миссии ООН. В рамках визита делегации также состоялось рассмотрение проекта меморандума между правительствами 2 стран о совместном участии в миротворческой миссии. Военнослужащими ДШВ практически были отработаны учебные вопросы по патрулированию, охране базового лагеря, организации службы на блокпосту, сопровождению гуманитарного груза», — сообщили в МО РК в понедельник.

Как уточнили в минобороны Казахстана, встреча проходила в Алматы.

«За последние годы двусторонние отношения приобретают все более динамичный характер. Наши страны придерживаются близких взглядов по ряду важных международных проблем, включая угрозы терроризма, экстремизма и сепаратизма, — отметил А. Джумакеев.

В ведомстве отметили, что «миротворческая деятельность имеет большое значение для Казахстана в рамках выполнения международных обязательств, продвижения военно-политических позиций, интересов и в целом, авторитета страны на мировой арене».

«По итогам встречи для зарубежных гостей были продемонстрированы образцы вооружения и имущества миротворцев, новой военной формы отечественного производства», — добавили в министерстве.