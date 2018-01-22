Узбекистанцев просят воздержаться от поездок в Казахстан из-за сильных морозов

Алматы. 22 января. КазТАГ — Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Республики Узбекистан обратился к гражданам страны с предостережением по поводу поездок в Казахстан во время сильных морозов.

«По данным сайта www.gismeteo.kz, в северных, центральных и восточных областях Казахстана ожидается заметное похолодание. (…) В связи с чем объявлено штормовое предупреждение», — говорится в сообщении центра МЧС в понедельник.

«Просьба жителям Узбекистана, планирующим выезд в северные, центральные и восточные области Казахстана, временно воздержаться от поездок на пассажирских автобусах и личном автотранспорте», — подчеркивается в сообщении в понедельник.

Напомним, казахстанские полицейские оказали помощь пассажирам автобуса, который сломался в Иргизском районе Актюбинской области РК.

Так, 21 января в 21.20 в дежурную часть ДВД Актюбинской области поступило сообщение от наряда роты дорожно-патрульной полиции ДВД Актюбинской области о том, что в 21.05 на 1052-м км автодороги Самара-Шымкент, вблизи пос.Калыбай Иргизского района Актюбинской области, из-за замерзшей тормозной системы сломался автобус марки «МАН», следовавший из Шымкента в Уфу РФ.

«Совместно с МЧС полицейские из сломанного автобуса эвакуировали 56 пассажиров, 6 из которых — граждане Казахстана, двое граждан России, остальные 48 — граждане Узбекистана. Среди них женщины и дети. Эвакуированных временно разместили в пункте обогрева», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Кроме того, как сообщалось, 18 января на трассе в Актюбинской области из-за пожара в салоне автобуса погибли 52 узбекистанца. Согласно показаниям свидетелей, салон автобуса во время движения обогревался паяльной лампой и привел к возгоранию и гибели пассажиров.