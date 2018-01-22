Жителям Темиртау рекомендовали ограничить слив теплоносителя

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Караганда. 22 января. КазТАГ — Жителям Темиртау рекомендовали ограничить слив теплоносителя, в связи с образованием в котле на ТЭЦ свища, передает корреспондент агентства.

«В связи с выходом из строя 20 января, в 18.20 котла №5, на котором образовался свищ на пароперегревателе, и 21 января, в 16.55 котла №2, где возник свищ на водяном экономайзере на ТЭЦ- 2, снижены параметры теплоносителя, отклонение от температурного графика составляет 12 градусов», — сообщила пресс-секретарь акима города Темиртау Ольга Горячева в понедельник.

Она также отметила, что ремонтные работы уже завершены.

«В настоящее время на 14.45, 22 января котел №2 опрессован и к 15.45 планируется в растопку. На котле №5 работы по обмуровке котла идут к завершению. Жителям города рекомендуется ограничить слив теплоносителя, в связи большим расходом подпиточной воды», — добавила О. Горячева.

По ее словам, работы по обеспечению города теплом находятся на постоянном контроле акима г.Темиртау Галыма Ашимова.

Напомним, как отметил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, работа темиртауской ТЭЦ в суровые морозы вызывает опасения. По его словам, ремонтные работы на проблемной ТЭЦ до сих пор не закончены.

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