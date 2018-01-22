Совещание по итогам официального визита в США провел в Акорде Назарбаев

Астана. 22 января. КазТАГ – Совещание по итогам официального визита в США провел в Акорде президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«В совещании приняли участие руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков, помощник президента – секретарь совета безопасности Владимир Жумаканов, помощники президента Нурлан Онжанов и Алихан Смаилов», — сообщили в Акорде в понедельник.

В пресс-службе президента РК уточнили, что в ходе совещания глава государства подвел итоги проведенных встреч в рамках официального визита в США и дал ряд конкретных поручений по реализации достигнутых договоренностей.

«Визит прошел успешно. Самое главное – есть конкретные договоренности по конкретным вопросам», — сказал Н. Назарбаев.

Также президент отметил важность реализации задач по укреплению и развитию экономического сотрудничества с иностранными компаниями.

Напомним, визит президента РК Н. Назарбаева в США по приглашению американского лидера Дональда Трампа проходил с 15 января по 18 января. По итогам переговоров стало известно о том, что Казахстан и США намерены укрепить сотрудничество по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций. На брифинге по итогам встречи глава государства сообщил о том, что лидеры 2 стран по результатам переговоров приняли совместное заявление, а также обсудили широкий круг вопросов, от ситуации в Афганистане и борьбы с ИГ (ДАИШ – КазТАГ) до ядерной программы КНДР и отношений между Вашингтоном и Москвой.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в США глава государства провел ряд встреч, в том числе и с представителями американского делового сообщества, на которых были подписаны контракты на $7 млрд. Вместе с тем, коммерческие контракты на сумму более $2,5 млрд были подписаны непосредственно между Казахстаном и США.

Помимо встреч с американским руководством, 18 января в Нью-Йорке Н. Назарбаев провел заседание совета безопасности ООН, в котором Казахстан председательствует в январе.