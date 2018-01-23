8 стран исключил Евросоюз из черного списка офшоров

Алматы. 23 января. КазТАГ — 8 стран исключил Европейский союз (ЕС) из черного списка офшоров, сообщают «Известия».

«8 государств и территорий удалены из черного списка офшоров, где не принимают мер для обеспечения налоговой прозрачности. Речь идет о Барбадосе, Республике Корее, Макао, Гренаде, Монголии, Панаме, Тунисе и ОАЭ. Власти этих стран предложили внести изменения в свои налоговые режимы. Страны и территории перенесены в отдельную категорию стран и территорий, которые станут объектом пристального мониторинга», — сообщили во вторник в совете ЕС.

Напомним, 16 января сообщалось о том, что власти указанных стран обещали гарантировать внесение изменений в свои налоговые законодательства.

В декабре 2017 года в черном списке ЕС оказались Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республика Корея, Макао, Республика Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Республика Тринидад и Тобаго, Тунис и ОАЭ.

Еще 47 стран и территорий были включены в так называемый серый список. В их числе — Турция, Швейцария, Лихтенштейн, Сербия, Черногория, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Таиланд, Вьетнам, Гонконг, Уругвай, Перу, Марокко, Иордания и другие страны.