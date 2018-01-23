Алматы. 23 января. КазТАГ – С компании SpaceX сняли ответственность за потерю секретного спутника Пентагона, сообщает Lenta.ru.

«Компания SpaceX не несет ответственности за потерю военного спутника под кодовым обозначением Zuma. Эксперты, занимающиеся расследованием инцидента, не обнаружили никаких свидетельств ненадежности ракеты-носителя Falcon 9», — заявил во вторник командующий центром ракетно-космических систем США Джон Томпсон.

Напомним, американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным американским правительственным спутником Zuma 8 января. При этом представители частной аэрокосмической компании и Пентагона отказались отвечать на вопросы, касающиеся характера миссии. 9 января стало известно о том, что связь со спутником-шпионом потеряна. Позже должностные лица США сообщили, что космический аппарат не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан.