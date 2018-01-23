В 4-х южных регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов

Новости 102 0

Астана. 23 января. КазТАГ — В 4-х южных регионах Казахстана до конца текущей недели объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильных морозов, сообщается на сайте комитета по ЧС МВД РК.

«В период 24-29 января в Алматинской, Жамбылской, в период 26-29 января в Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается понижение температуры ночью от 15-20, местами 25-30 мороза до 20-25, местами 30-35 градусов мороза», — говорится в сообщении.

«Вероятность шторма 95%», — уточняется в сообщении.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
  2. В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого резкого похолодания
  3. Узбекистанцев просят воздержаться от поездок в Казахстан из-за сильных морозов
  4. В Астане в связи с метелью и гололедом объявлено штормовое предупреждение
  5. Штормовое предупреждение в связи с похолоданием объявлено в Алматинской области

Новости партнеров

Загрузка...