$9,42 млрд составил объем торговли китайского Синьцзяна с Казахстаном в 2017 г.

Алматы. 23 января. КазТАГ – $9,42 млрд составил объем торговли китайского Синьцзяна с Казахстаном в 2017 году, сообщает «Синьхуа».

«Объем торговли Синьцзяна с Казахстаном вырос на 49,3%, составив $9,42 млрд, с Пакистаном – на 60,4% до $460 млн и с Монголией – на 84,3% до $149 млн. Столь динамичный рост связывают с продвижением в китайско-казахстанском сотрудничестве по производственным мощностям, строительстве экономических коридоров Китай–Пакистан и Китай–Монголия–Россия в рамках «Пояса и пути», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что в 2017 году Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) импортировал из стран Европы и Центральной Азии сельхозпродукции на сумму $480 млн.

«Испанская свинина, грузинское вино, казахстанская мука, российский шоколад и многие другие продукты перестают быть редкостью на столах жителей запада Китая благодаря увеличению их импорта на фоне реализации инициативы «Пояс и путь», — отмечает главный информационный ресурс КНР.

В Урумчийской таможне сообщили, что по итогам минувшего года объем внешней торговли Синьцзяна увеличился по сравнению с предыдущим годом на 17,1% до $20,66 млрд, в том числе экспорт – на 13,8% до $17,73 млрд, импорт на 42,6% до $2,93 млрд. Основную часть экспорта, по данным ведомства, составляла продукция машиностроения и электроники, а также трудоемкие традиционные экспортные товары, а в импорте преобладала ресурсная и сельскохозяйственная продукция.

«Дальнейший прогресс по этим направлениям даст Синьцзяну возможность еще полнее проявлять свои преимущества в качестве «ключевой зоны» экономического пояса Шелкового пути, убеждены эксперты, прогнозируя высокие темпы роста внешней торговли региона и на 2018 год. Выделяются в этой связи такие факторы, как недавнее решение госсовета КНР об очередном снижении импортных тарифов, в том числе на вино из Грузии — до 0 с 14-30%; использование юаня в торговых расчетах между Китаем и Пакистаном; запуск нового маршрута контейнерных грузоперевозок из Китая в Европу – Урумчи–Курык–Баку, который признается очень удобным и высокоэффективным логистическим коридором, соединяющим Китай с Грузией, Ираном, Азербайджаном, Турцией и странами Европы», — сказано в сообщении.