Объем наличных денег в Казахстане в декабре 2017 г. вырос на 10,2% до Т1,95 трлн

Алматы. 23 января. КазТАГ – В Казахстане в декабре 2017 года объем наличных денег в обращении вырос на 10,2%, с начала 2017 года – на 11,3%, до Т1,946 трлн, указывается в информации, размещенной на сайте Национального банка во вторник.

Денежный агрегат М1, включающий наличные деньги и ликвидные тенговые депозиты, увеличился в декабре на 1% (с начала года — на 8,2%) и составил Т4,968 трлн.

Индикатор М2, включающий наличные деньги, все тенговые и ликвидные валютные депозиты, уменьшился на 0,3% (+7,5%), до Т13,513 трлн.

Денежная масса в стране, или все деньги в экономике, увеличилась на 0,4% (-1,7%), до Т19,456 трлн.

Денежная база, или деньги Национального банка, в декабре сократилась на 4,2% (+7,3%), до Т5,539 трлн. В узком выражении денежная база уменьшилась на 5,4% (+7,7%), до Т5,162 трлн.

Резервные депозиты комбанков на счетах в Нацбанке снизились за месяц до Т2,317 против 3,679 трлн в ноябре 2017 года.