Мы достигли конкретных договоренностей с «капитанами» американского бизнеса – Назарбаев

Астана. 23 января. КазТАГ – В Астане прошло заседание Совета безопасности под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба главы государства.

«На заседании были рассмотрены итоги официального визита президента в США и меры по реализации достигнутых договоренностей», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

«Сегодня мы обсудим итоги официального визита делегации Казахстана в США, в том числе результаты переговоров с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом США Майклом Пенсом, другими руководителями. Также необходимо обсудить меры, которые будут способствовать выполнению этих договоренностей в интересах нашей страны», — сказал Н. Назарбаев.

Глава государства также уделил особое внимание вопросу реализации соглашений с крупными компаниями и финансовыми институтами США.

«Мы достигли конкретных договоренностей с «капитанами» американского бизнеса, которые дадут хороший импульс нашей экономике, особенно, в сфере внедрения инноваций, развития цифровизации, а также в области привлечения инвестиций и новых технологий в Казахстан», — пояснил президент.

В завершение глава государства подчеркнул важность казахстанско-американского диалога на высшем уровне в контексте экономического развития страны и укрепления региональной безопасности.

По итогам Совета безопасности Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.