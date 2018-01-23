Астана. 23 января. КазТАГ – Акиматы Алматы и 3 областей заставят продать оставшиеся доли государства в подлежащих приватизации объектах, сообщает пресс-служба министерства финансов РК.

«Нарушения по процедуре проведения торгов выявлены в Атырауской, Жамбылской, Мангистауской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в г. Алматы, социально-предпринимательских корпорациях (СПК) «Есиль», «Актобе», «Тараз», «Шымкент» и «Астана». (…) В настоящее время министерством финансов проводится работа по принуждению продажи оставшихся государственных долей объектов», — сообщили в минфине во вторник.

В ведомстве уточнили, что путем дробления государственных долей на приватизацию были выставлены следующие объекты: ТОО «Шу Сервис» (акимат Жамбылской области), 8 июля 2015 года продано 10%, а 29 ноября 2017 года еще 41%, осталось продать 49%; ТОО «Тазарту-Арқалық» (акимат Костанайской области), 30 сентября 2016 года продано 75%, осталось продать 25%; ТОО «Футбольный клуб «Тобол» (акимат Костанайской области), 6 января 2017 года продано 50%, акимат должен продать еще 50%; АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Мангистауской области» (акимат Мангистауской области), 18 декабря 2016 года продан 51%, осталось продать 49%; ТОО «Специализированный комбинат ритуальных услуг г. Алматы» (акимат Алматы), 8 августа 2017 года продан 51%, осталось продать 49%.

Кроме того, в министерстве финансов РК представили перечень объектов, по которым была затянута процедура приватизации. В него вошли 12 предприятий: ТОО «Сервисно-заготовительный центр «Кокшетау» (СПК «Есиль»), ТОО «Asia Agro Holding» (СПК «Актобе»), ТОО «Спецавтобаза» (акимат Атырауской области), ТОО «Тогызкент» (СПК «Тараз»), ТОО «Шу Сервис» (акимат Жамбылской области), ГКП «Тазалық» акимата г. Жанаозен (акимат Мангистауской области), ГКП на праве хозведения «Мангистауветсервис» акимата Мангистауской области, ТОО «Опытное хозяйство Бирликский» (СПК «Шымкент»), ТОО «Қалқымалы Өткел» (акимат Восточно-Казахстанской области), ТОО «R.B.S. Technologies» (СПК «Астана»), а также ГКП на праве хозведения «Алматыэкологострой» управления природных ресурсов и регулирования недропользования г.Алматы и ГКП на праве хозведения «Демалыс» управления природных ресурсов и регулирования недропользования г. Алматы (оба – акимат Алматы).

Напомним, о грубых нарушениях, допущенных в ходе реализации программы приватизации в Казахстане, 16 января на заседании правительства сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов. 18 января в минфине проинформировали, что нарушения в рамках программы приватизации выявлены 6 регионах и 5 социально-предпринимательских корпорациях Казахстана.