Число безработных в мире достигло рекордных 192,7 млн человек

Алматы. 23 января. КазТАГ — Международная организация труда (МОТ) опубликовала ежегодный доклад о безработице в мире, согласно которому число безработных достигло рекордных 192,7 млн человек, пишет РБК.

«Согласно прогнозу, в 2018-м глобальная безработица останется на том же уровне, что и в прошлом году. Этот показатель, как заметили представители МОТ, «стабилизуется после активного роста в 2016 году». При этом в 2017-м уровень мировой безработицы, по оценкам специалистов, побил очередной рекорд, составив 5,6%, или 192,7 млн человек. По сравнению с 2016-м это число увеличилось на 2,6 млн человек», — говорится в сообщении.

Как полагают аналитики МОТ, в течение 2018 года уровень безработицы в мире «снизится на 0,1 п.п.». При этом число безработных, по их мнению, сохранится практически без изменений, несмотря на увеличение числа работающих людей. Эксперты связали это с высокой эффективностью рынков труда развитых стран, где исследователи в течение 2018 года прогнозируют снижение уровня безработицы на дополнительные 0,2 п.п., до 5,5%.

«В 2019 же году число безработных в мире, как полагают в МОТ, вырастет до 193,6 млн человек. Несмотря на это, уровень безработицы среди молодежи (людей в возрасте до 25 лет), по мнению представителей МОТ, снизится. На данный момент в мире он составляет 13%, что, по мнению экспертов, представляет собой «серьезную, глобальную проблему», — отмечается в сообщении.

Наиболее остро этот вопрос, как подчеркивается в докладе, стоит в Северной Африке. Там безработными являются почти 30% молодых людей. Причем проблему, по мнению аналитиков, усугубляет гендерное неравенство, которое устанавливается среди молодых сотрудников.

В качестве других тенденций в сфере занятости в мире в 2018 году эксперты назвали переток рабочих из промышленности в сервис, «преждевременную деиндустриализацию», как в странах Латинской Америки и Африки, в развивающихся странах, а также рост нагрузки на пенсионные системы.

Как указано в докладе МОТ, безработица в Восточной Европе снизится с 5,5% в 2017 году до 5,3% в 2018 году.

В России же, как ожидают специалисты, уровень безработицы в 2018 году по сравнению с 2017-м снизится с 5,2% (3,9 млн человек) до 5% (3,8 млн). В 2019 году этот показатель, по оценкам МОТ, будет равняться 4,9% (3,6 млн человек).

Напомним, численность безработных в Казахстане, по оценке, в декабре 2017 года составила 441,8 тыс. человек, уровень безработицы — 5% к численности рабочей силы. Согласно статданным, численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец декабря 2017 года составила 70,3 тыс. человек, или 0,8% к рабочей силе.