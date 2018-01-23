Алматы. 23 января. КазТАГ – Коррупциогенные факторы выявлены в представленной администрацией Байконура методике расчета суммы субаренды за недвижимость, сообщает прокуратура комплекса Байконур.

«В прокуратуру комплекса для изучения поступил проект постановления главы администрации города Байконур «Об утверждении методики расчета размера годовой субарендной платы за пользование зданиями, сооружениями и нежилыми помещениями в зданиях, сооружениях, находящихся в пользовании и владении администрации г. Байконур». В результате изучения данного проекта нормативного правового акта прокуратурой выявлены коррупциогенные факторы», — сообщили в надзорном органе во вторник.

Как следует из проекта, уточняет ведомство, «фактически предполагается в сторону повышения размер вышеуказанной субарендной платы, который рассчитывается по формуле, в том числе содержащей коэффициент, учитывающий местоположение объекта в городе».

«При этом данным проектом не определены условия отнесения того либо иного субарендованного недвижимого имущества к объектам, для которых определен повышенный размер арендной платы в отличие от иных объектов, что создает дискриминационные условия в отношении субарендаторов при установлении размера субарендной платы за переданное им имущество, предоставляемое по одним и тем же основаниям, используемое либо предназначенное для одних и тех же видов деятельности, что создает условия для возможного совершения коррупционных действий. В связи с наличием в проекте нормативного-правового акта коррупциогенных факторов, прокурором комплекса данный проект возвращен в администрацию г. Байконур на доработку», — говорится в сообщении.