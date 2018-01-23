Астана. 23 января. КазТАГ — Нерентабельным признано предоставление казахстанцам услуги платного пакета OTAU TV, сообщает пресс-служба сената парламента РК.

«Проведенный АО «Казтелерадио» анализ своей деятельности по экономической эффективности предоставления услуги платного пакета OTAU TV показал нерентабельность услуги. Основная причина нерентабельности связана с высокими затратами на закуп зарубежного контента. Для оптимального выхода из сложившейся ситуации в августе 2017 года проведен консалтинговый аудит компанией «Делойт ТСФ», — говорится во вторник в ответе премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов верхней палаты парламента.

Глава кабмина отметил, что в результате аудита были предложены сценарии дальнейшего развития услуги OTAU TV. Наиболее эффективным, а также безболезненным для потребителей и АО «Казтелерадио» сценарием, по словам премьера, «являлась реализация услуг платного спутникового телерадиовещания совместно со сторонним оператором».

«В ответ на запрос АО «Казтелерадио» поступили предложения от операторов спутникового телевидения ТОО «АлмаТелекоммуникейшнс Казахстан», ТОО «TV-Commerce» с торговой маркой CaspioHD. По итогам анализа технических возможностей и соответствия сетей стороннего оператора техническим требованиям АО «Казтелерадио», решением правления общества от 27 ноября 2017 года №36, наиболее приемлемой компанией для сотрудничества было определено ТОО «TV-Commerce» (Учредители – Нурбаев Г.К., Исабаев Э.Т., Шакенов Т.Ю., АО «Modern Nomads Entertainment»), — проинформировал премьер-министр.

Как сообщил руководитель правительства, компания TV-Commerce с торговой маркой CaspioHD использует стандарт MPEG-4, соответствующий стандарту OTAU TV, «что позволит не менять спутниковые приемники абонентов, а также не потребует покупки какого-либо дополнительного оборудования и проведения дополнительных монтажных работ, что соответственно сохранит стоимость абонентской платы на прежнем уровне».

«При этом, другой оператор «АлмаТелекоммуникейшнс Казахстан» оказывает услуги спутникового вещания в стандарте HVEC и это требует замены всех абонентских приемников OTAU TV. Таким образом, учитывая вышеизложенные факты АО «Казтелерадио» заключило агентское соглашение с ТОО «TV-Commerce» 30 ноября 2017 года. При этом, имущественный комплекс изначально сохранен за АО «Казтелерадио». Вместе с тем, в связи с появлением новых обстоятельств, вопрос сотрудничества между АО «Казтелерадио» и ТОО «TV-Commerce» пересмотрен. Так, с целью недопущения технических сбоев и обеспечения непрерывного и качественного предоставления услуг абонентам «полного пакета» OTAU TV, ТОО «TV-Commerce» будет осуществлять указанную услугу до конца I квартала 2018 года», — добавил глава кабмина.

По истечению данного срока, по его словам, предоставление услуг абонентам OTAU TV будет осуществляться АО «Казтелерадио». Вместе с тем, премьер-министр ответил на вопрос относительно функционирования радиотелевизионных станций и перспектив их развития.

«На сегодняшний день, цифровое эфирное вещание организовано с 356 радиотелевизионных станций с достижением 77,5% охвата населения. В период с 2018-го по 2020-ый годы планируется ввести в эксплуатацию 471 станций с достижением не менее 95% охвата населения. Переход на цифровое и отключение аналогового вещания, позволит высвободить частоты для дальнейшего развития мобильной связи», — отметил премьер.

Отдельно глава правительства прокомментировал финансовую ситуацию в АО «Казтелерадио».

«По оперативным данным финансовой отчетности АО «Казтелерадио» по итогам 2017 года доход составил Т13,29 млрд, расходы – Т14 млрд», — сообщил Б. Сагинтаев.

В сенате пояснили, что депутатский запрос был озвучен 30 ноября 2017 года. Сенаторы просили ответить на вопросы касательно финансового состояния АО «Казтелерадио» в результате передачи более 1 млн абонентов сети OTAU TV частной компании с брендом CaspioHD.