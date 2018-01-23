Новую дамбу для перехвата воды из Карагандинской и Акмолинской областей построят в СКО

Петропавловск. 23 января. КазТАГ — Новую дамбу для перехвата воды из Карагандинской и Акмолинской областей построят в Северо-Казахстанской области, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

«В соответствии с поручением главы государства, прорабатываются вопросы по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по строительству новой дамбы. Ожидается, что эта дамба будет перехватывать воду, исходящую со стороны Карагандинской и Акмолинской области, перед Сергеевским водохранилищем в СКО. Кроме того, инженерное сооружение будет регулировать миллиарды кубометров воды, что, соответственно, снизит риски и уменьшит чрезвычайные ситуации с паводковой обстановкой по р. Ишим на территории СКО», — сказал во вторник Ю. Ильин во время рабочего визита в Петропавловск.

Вице-министр внутренних дел в рамках визита посетил п. Кожевенный в г. Петропавловске и с. Прибрежное в Кызылжарском районе, наиболее пострадавшие от паводка в 2017 году. В указанных населенных пунктах замглавы МВД РК ознакомился с инженерными сооружениями, построенными в минувшем году для защиты от паводковых вод.

«Из резерва правительства были выделены денежные средства в большом объеме для того, чтобы в дальнейшем жители, проживающие в районах, которые периодически подвергаются подтоплению, могли жить спокойно. Мы ждем прогнозы синоптиков по снегозапасам. Уже сейчас мы создали совместный приказ по отработке тех опасных участков, которые формируют рост снегозапасов, оперативно будем работать весь февраль и март месяц, чтобы оценить реальный масштаб», — проинформировал вице-министр.

По его словам, «по сравнению с предыдущими годами количество осадков в виде снега в этом году выпало наполовину меньше».

«Поэтому надеемся, что такого значительного количества осадков не будет, соответственно и формирование стоков по основным руслам, которые протекают по СКО и в целом по стране, пройдет спокойно», — сказал Ю. Ильин.