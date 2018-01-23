Единую государственную онлайн-систему для принятия обращений граждан введут до 2020 г. в Казахстане

Астана. 23 января. КазТАГ — Оксана Скибан. До 2020 года в Казахстане введут в эксплуатацию единую онлайн-систему для принятия обращений к госорганам от граждан, сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

«Жалобы — это индикатор состояния общества, нам нужны упреждающие меры, и поэтому мы вводим электронное «Е-обращение», который в режиме онлайн формирует систему обращения. Эта онлайн-система дает смс-оценку пользователей и (…) нам аналитику», — сказал М. Ахметжанов на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что работы по созданию данной базы будут завершены в два этапа.

«Работы планируем завершить в два этапа: первый — это законодательные до конца этого года и до конца 2020 года развитие информационной системы, выстраивание аналитических инструментов и ввод в эксплуатацию. Эту система мы пилотно запустили, она работает, функционирует в генпрокуратуре, этот опыт мы будем внедрять в другие госорганы», — уточнил замглавы генпрокурора.

По его словам, сейчас среди госорганов наблюдается разобщенность.

«Мы не знаем, кто, зачем, почему жалуется, и не можем выработать конкретные, эффективные меры, направленные на предупреждение этих нарушений. Сегодня каждый госорган при разрешении обращений огражден своими заборами. Большинство госорганов работает в автономных информационных системах на пяти разных платформах, то есть не подлежит интегрированию», — констатировал М. Ахметжанов.

«Каждый выдумывает свою информационную систему, выделяет из бюджета деньги, нанимает свои компании, и таких у нас очень много. Госорганами не ведется работа по определению причин подачи гражданами жалоб и заявлений, не вырабатываются меры по предупреждению нарушений прав граждан. Это отражается на работе и авторитете наших госорганов», — добавил представитель генпрокуратуры.

Он подчеркнул, что по этим вопросам необходимо проводить работу «только на одной платформе с одним оператором».

«По принципу «Единого окна» система «Е-сообщения» объединит все существующие каналы подачи обращений в одну. Это колл-центры с автоматическим слиянием дубликатов поступающих обращений. После поступления обращения система направит ее исполнителю, компетентному органу, минуя бюрократическую процедуру. Второе — это смс-оценка, третье — аналитика», — заключил М. Ахметжанов.