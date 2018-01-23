Алматы. 23 января. КазТАГ — Орехов на $30 млрд можно вырастить в Казахстане, считает вице-президент международной ассоциации ореховодов Джузеппе Калькани.

«Местные (казахстанские — КазТАГ) аграрии намерены производить орехи на площади в 1,2 млн га, на такой территории можно вырастить продукции на сумму около $30 млрд», — сказал Д. Калькани в ходе встречи с журналистами в стенах Каспийского университета во вторник.

По словам эксперта, орех очень требователен к климату, почве, всего 7% земной поверхности пригодны для выращивания различных видов орехов.

«И такая территория есть в Казахстане. Необходимо пользоваться уникальной возможностью и развивать промышленное возделывание данной культуры. Основные перспективные рынки сбыта – это Китай, Индия, арабские страны», — добавил Д. Калькани.

По данным Казахстанской ассоциации производителей и переработчиков орехов и ягод, общая площадь плантаций орехов в Казахстане на конец 2017 года составила 693,4 га, из них 200 га были освоены в прошлом году. Учитывая почвенно-климатические условия южных (Южно-Казахстанская, Жамбылская, Алматинская и Кызылординская) областей Казахстана, высокий урожай могут давать такие орехи, как грецкий, миндаль, фисташка, фундук и пекан.

На мировом рынке наблюдается рост спроса на экологически чистую орехоплодную продукцию. В результате последние 6 лет зафиксирован рост производства всех видов орехов. Например, рост спроса на грецкий орех, популярный в Казахстане, за последние 6 лет составил 28,6% и достиг 700 млн тонн.