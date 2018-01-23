Жители Усть-Каменогорска возмущаются низким качеством угля

Усть-Каменогорск. 23 января. КазТАГ – Жители города Усть-Каменогорск возмущаются низким качеством угля, а местные поставщики топлива – поздними заявками от жителей, передает корреспондент агентства.

«В эти морозные дни я не могу прогреть дом. Я купил машину угля, как и раньше, за Т15 тыс., а он мелкий и рассыпается, тепла не дает — очень плохой уголь», — жалуется житель Усть-Каменогорска Сергей Блинов.

«Поставки угля начались с сентября, сейчас продолжаются в штатном режиме, ажиотажа нет, вагоны приходят на станцию вовремя, но уже в меньшем количестве, потому что людей заранее предупредили, они запаслись углем», – отметил руководитель ТОО «ВЭУС» г. Усть-Каменогорск Иван Тимофеев.

По его словам, проблема возникает лишь тогда, когда поздно подают заявку на уголь.

Также поставщик топлива заявляет, что отследить качество и цену на уголь они не могут.

«Накрутка возможна, но зависит от места проживания заказчика», — уточняет он.

Социальный уголь, как он поясняет, доставили к концу года всем горожанам, подавшим заявки.