Спутниковую информационную систему создадут на базе систем нацоператоров Казахстана, России и Беларуси

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Алматы. 23 января. КазТАГ – Спутниковую информационную систему создадут на базе систем национальных операторов Казахстана, России и Беларуси, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Создание объединенной орбитальной спутниковой группировки государств ЕАЭС вошло в перечень мероприятий межгосударственной программы по развитию системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В это объединение будут включены уже действующие космические аппараты, созданные в рамках национальных космических программ, а также перспективные образцы, разрабатываемые и запускаемые в странах союза. Межгосударственная программа также предусматривает формирование интегрированной информационно-поисковой системы на базе систем национальных операторов России, Беларуси и Казахстана», — говорится в сообщении.

Кроме того, программа подразумевает объединение национальных наземных средств управления космических аппаратов приема и обработки космической информации ДЗЗ в общую сеть.

«Будет разработан проектный облик совместной перспективной орбитальной группировки и наземной космической инфраструктуры ДЗЗ. Важным элементом программы станет промышленная кооперация предприятий стран союза, участвующих в проектировании и производстве космических аппаратов и элементов инфраструктуры», — добавили в ЕЭК.

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